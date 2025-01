Secoloditalia.it - Zuckerberg e la fine della “censura” sui social: i “fact checkers” da tastiera non la prendono bene…

Sono molteplici le interpretazioni sulla mossa di Markche ieri ha tolto il “bavaglio” a Meta: niente piùchecking su Facebook e Instagram, un’operazione di trasparenza e di libera circolazione del pensiero che gli opinionisti vicini alla sinistra italianacome un attacco alla democrazia. David Puente, vice direttore di Open e autolettochecker non è riuscito a farsene una ragione, ritenendo che nella scelta di“manchi un codice etico”, come ha scritto in uno dei suoi post su Facebook. Puntuale anche la replica disperatastorica Michela Ponzani al programma Otto e Mezzo, che ha definito “pessima” la scelta compiuta dal businessman americano. Durante lo stesso programma a gioire con onestà intellettuale è stato invece Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, che alla notizia delle nuove policy del Meta ha spiegato il suo punto di vista con molta chiarezza: “ha annunciato non ci saranno più ichecker su Meta? Meno male, è un’ottima notizia”, gelando così lo studio di Lilli Gruber.