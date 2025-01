Ilgiorno.it - Zone rosse, a Milano più controlli e allontanamenti in una settimana che in tre mesi a Firenze e Bologna

– Dopo l’istituzione delle– cioè aree in cui le forze dell’ordine hanno maggiori poteri – il numero didi “soggetti pericolosi” ha superato, in una sola, quello che città comehanno raggiunto in circa tre. Nel capoluogo lombardo, dal 30 dicembre 2024, sono state controllate 8.303 persone, mentre a 106 di loro è stato vietato l’accesso allepreviste dal provvedimento: cioè quelle limitrofe alle stazioni ferroviarie diCentrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, nonché quelle adiacenti a piazza del Duomo, alla Darsena e ai Navigli. Lefino al 31 marzo. In Duomo, Navigli e tre stazioni vietata la permanenza ai “molesti“ Le stesse misure vengono applicate, da circa tre, anche nei capoluoghi di Toscana ed Emilia-Romagna.