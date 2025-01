Oasport.it - Wilander si esprime su Sinner e indica il favorito per gli Australian Open

Janniksi presenterà agli2025 per cercare di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma il numero 1 del mondo sarà chiamato a un arduo compito sul cemento di Melbourne, dove andrà in scena il primo Slam della stagione dal 12 al 26 gennaio. Il tennista italiano, che ha aperto l’annata agonistica con una vittoria nel match d’esibizione contro Alex de Minaur e che venerdì 10 gennaio incrocerà Stefanos Tsitsipas nell’ultimo test, dovrà infatti fare i conti con altri grandi favoriti come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e altri potenziali outsider.Il fuoriclasse altoatesino, che domani conoscerà quale sarà il suo cammino nel torneo visto che verranno sorteggiati i tabelloni, inseguirà il terzo Slam della carriera e per la seconda volta consecutiva sarà il numero 1 del tabellone (a settembre trionfò agli US).