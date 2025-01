Vuole farsi cacciare guardate che fa Grande Fratello il gesto di Jessica allarma i suoi fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, è attualmente concorrente al, dove ha vissuto giorni particolarmente intensi. Recentemente, ha avuto un acceso scontro con Helena Prestes, culminato con il lancio di un bollitore da parte di quest’ultima. La tensione trae Helena è cresciuta nel tempo, con provocazioni reciproche che hanno portato a un’escalation.>> “L’ho nascosta nel reggiseno”.Morlacchi lo dice e la regia non fa in tempo a censurareDurante un pasto comune,ha ripetutamente insultato Helena, definendola “imbecille”, nonostante gli avvertimenti di quest’ultima. La situazione è degenerata quando Helena ha reagito lanciando un bollitore pieno d’acqua verso, unche ha scioccato gli altri inquilini. Questo episodio ha avuto ripercussioni significative all’interno della casa.