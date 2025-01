Lanazione.it - “Vicini di casa“, una commedia per Todi e Terni. Amanda Sandrelli e Gigio Alberti tra ironia e tabù

Due interpreti tra più versatili e sensibili della scena teatrale,, sono i protagonisti dello spettacolo in arrivo nelle stagioni di: questo venerdì al Teatro Comunale di(fresco di riapertura dopo i lavori di ristrutturazione) e poi sabato 11 e domenica 12 al Secci diva in scena, sempre alle 20.45 “di“, tratto dalla“Sentimental“ di Cesc Gay, con regia di Antonio Zavatteri e traduzione e adattamento di Pino Tierno. Si tratta di una, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, arrivata sul grande schermo in film del 2022., affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta danno vita a un quartetto affiatato e irresistibile (nella foto), che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi edel nostro vivere quotidiano, specialmente quelli che riguardano la sfera sessuale all’interno delle coppie.