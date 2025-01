Lanazione.it - Verdi Torna ’Il turco in Italia’

Un grande capolavoro chein scena dopo 26 anni dalla prima e unica rappresentazione a Pisa, al teatro. "Ilin Italia" di Gioachino Rossininel massimo teatro pisano venerdì 10 e domenica 12 gennaio, una nuova produzione con la regia di Roberto Catalano e la direzione di Hossein Pishkar sul podio dell’Orchestra Giovanile Cherubini. Il dramma buffo in due atti composto dal genio pesarese su libretto di Felice Romani, che ebbe la sua prima esecuzione alla Scala di Milano il 14 agosto 1814, sarà rappresentato con la complicità di scene e costumi che ricreano colorate e vivaci atmosfere degli anni ‘50-’60: Guido Buganza firma le scene, Ilaria Ariemme i costumi, Oscar Frosio le luci. La coreografia è di Marco Caudera. "In questa storia – spiega il regista Roberto Catalano - l’amore si vende e si compra esattamente come il vino e il caffè e gli esseri umani, proprio come accade alle cose, si vendono e si comprano a vicenda".