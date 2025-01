Liberoquotidiano.it - Un disegno politico contro Jannik Sinner? Uno choc: "Perché lo vogliono colpire"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Manca poco alla sentenza del Tas di Losanna, che si esprimerà sul caso della positività al Clostebol dia Indian Wells 2023. Il campione di Sesto Pusteria rischia minimo un anno di stop in caso la Wada vincesse l'appello. Nel frattempo, per fortuna, si può pensare ancora solo al campo eha già rimesso le gerarchie sul tavolo, battendo in esibizione Popyrin all'Open Week degli Australian Open. Prima che lo Slam cominci, ci sarà anche un duelloTsitsipas: “C'è sempre tensione all'inizio dell'anno, ma so il lavoro che ho fatto e sono fiducioso”. Un po' di apprensione solo per la “fidanzata” Anna Kalinskaya, che ha dovuto interrompere il suo matchla Bencic per un malore: tanto caldo e pressione bassa. Nulla di grave in ogni caso. Sulla squalifica di, in ogni caso, non pende solo lo status “dopante”, bensì anche il concettoche vuole l'Italia del tennis, in questo momento, al vertice del mondo.