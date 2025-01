Lanazione.it - Strage di Calenzano, perquisite quattro società. In campo i consulenti della procura

(Firenze), 8 gennaio 2024 – Proseguono le indagini sulladel 9 dicembre scorso a, quando un’esplosione all’interno del deposito Eni causò la morte di cinque persone. Stamani 8 gennaio c’è stato un nuovo sopralluogo condotto dalladi Prato. Iltore capo Luca Tescaroli, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro, ha disposto nuove perquisizioni all’interno di. GERMOGLI PH: 9 DICEMBRE 2024SCOPPIATO UN DEPOSITO DI CARBURANTE ESPLOSIONE NELLA FOTO Il magistrato si è recato nuovamente sul posto e una volta terminata la visita ha disposto "perquisizioni, ispezioni e sequestri integrativi ulteriori, nei confronti diobiettivi, funzionali a individuare documentazione necessaria per individuare le responsabilità dei soggetti, in ipotesi responsabili".