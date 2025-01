Ilgiorno.it - Scomparsa Lupa, la regina della Valle Camonica

Leggi su Ilgiorno.it

Ponte di Legno (Brescia) – Èuna “leggenda”. “”, come era semplicemente chiamata la femmina alfa di lupo che cinque anni fa ha creato il branco dell’altae, tramite i suoi figli, ha fatto nascere altri quattro branchi stanziali, da agosto, fa sapere il Parco dello Stelvio, non dà segni di sé. Nella più grande delle valli bresciane non ci sono più sue tracce. I mesi sono troppi per pensare che sia un caso. “Al momento non sappiamo che fine abbia fatto, la compagna di Ragnarr, il capo del branco attualmente composto da una decina di esemplari. Non è ancora noto se lo splendido esemplare che ho avuto la fortuna di conoscere da vicino - mi ha accettato, lasciato andare in prossimità sua e del branco e soprattutto mi ha consentito di guardare e fotografare lei e i suoi cuccioli - abbia lasciato laoppure sia tornata allo spirito dei lupi, addormentandosi per sempre nei suoi boschi”, racconta Fausto Bariselli, ribattezzato il “Camuno che balla coi lupi”: appassionato naturalista, fotografo e scrittore di Piancamuno che negli scorsi anni ha realizzato una serie di eccezionali scatti che raccontano la vita del branco creato nel 2019.