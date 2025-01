Ilgiorno.it - Robbio, la sega circolare gli trancia un dito

Lomellina (Pavia), 8 gennaio 2025 – Ha avvicinato troppo la mano allache stava utilizzando e il macchinario gli ha amputato l’indice della mano destra. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi alla AC Plast Robbiese di via Palestro a. La vittima è un operaio di 56 anni. Soccorso dai colleghi e poi dal personale medico del 118, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni da un’ambulanza della Croce Azzurra di. Nella struttura, che è specializzata nella chirurgia della mano, l’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per riattaccare il. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano.