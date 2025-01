Iltempo.it - Quel video di Ramy cambia poco

Non sorprende nessuno che il nuovosull'inseguimento disusciti la solita indignazione. Tutti noi, dal salotto di casa, vorremmo il mondo più giusto e pulito, la polizia con i guanti bianchi in stile ispettore Barnaby, che chiede il permesso per entrare nel rifugio di un boss mafioso e si rivolge con il «lei» a chi gli punta una pistola contro. Ma la realtà dell'Italia va vista dal volante dila pattuglia mentre un presunto criminale che non si è fermato all'alt sta fuggendo dai controlli. La classica scena che negli Stati Uniti finisce con un colpo di pistola. L'unica certezza che abbiamo è che, come al solito, le forze dell'ordine saranno messe alla berlina, gli agenti saranno indagati, ascoltati, sviscerati fino all'ultima virgola da audio e. E se sono andati contro un qualunque cavillo di legge saranno condannati.