Lanazione.it - Pisa: Bonus Sociali, tutte le scadenze di gennaio

, 82025 – Il Comune diricorda ai cittadini che sono in scadenza i bandi per quattro misure di sostegno sociale, pensate per famiglie, giovani e anziani. Si tratta delMamma e Bebè, delAnziani, delCase dell’Acqua Buona e delTARI per famiglie e giovani. Tutti i bandi sono accessibili online tramite il sistema digitale comunale, utilizzando credenziali SPID, CNS o CIE.Mamma e Bebè Il bando per ilMamma e Bebè 2024 chiuderà il 162025. L’agevolazione prevede un contributo una tantum fino a 1.500 euro, utilizzabile per acquistare beni di prima necessità presso farmacie e negozi convenzionati. Per accedere al, è necessario avere un ISEE 2024 non superiore a 25mila euro, risiedere nel Comune die avere un figlio nato (o adottato) nel 2024.