Pardo | Supercoppa? L’Inter ha altri ambizioni e progetti si rialzi

non ha dubbi sule sulledel club nerazzurro, che non possono essere snobbati per unaitaliana.NESSUN DRAMMA – In collegamento su Radio 24, Pierluigiè ritornato sulla finale diitaliana persa dalla Beneamata. A detta sua, non bisogna fare drammi, anziè stata costruita pere importante obiettivi: «, che sta vivendo ore di depressione, ha una possibilità concreta di una mini-fughetta. La squadra deve capire che è successa una cosa brutta, ma non deve farla diventare più grande di quella che è. Perché onestamenteha. Non deve trasformarla il modo in cui l’ha persa in un problema che poi va a toccare quelli che sono i reali obiettivi della stagione. La squadra di Inzaghi, per rosa, è una delle prime tre-quattro squadre d’Europa senza discussione».