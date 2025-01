Ilgiorno.it - Parabiago, l’omicidio di Ravasio fu pianificato: cosa rischiano la mantide e i suoi complici

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 gennaio 2025 – Delitto: confermata per tutti l’aggravante della premeditazione, il Gup nega il rito abbreviato. Un nuovo capitolo si aggiunge alla drammatica vicenda deldi Fabio. Ieri il giudice dell’udienza preliminare ha respinto le richieste di rito abbreviato presentate da Adilma Pereira Carneiro, Marcello Trifone, Igor Benedito e Fabio Oliva. Il giudice ha rigettato tutte le istanze dei rispettivi legali, affermando che la premeditazione è un elemento indiscutibile del crimine avvenuto il 9 agosto, quando una vecchia Opel travolse e uccise la vittima mentre era in bici. La richiesta, avanzata nei giorni scorsi, si è scontrata con la ferma opposizione della pubblica accusa e della parte civile. L’accoglimento avrebbe potuto escludere l’aggravante della premeditazione, ma il Gup ha condiviso la tesi del pubblico ministero e dei legali della famiglia, spiegando come la premeditazione sia stata chiaramente provata dalle intercettazioni e dai numerosi sopralluoghi effettuati dagli imputati per pianificare l’assassinio nei minimi dettagli.