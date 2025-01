Udine20.it - Nuovo servizio di Bike Sharing a Udine. Ma quanto costa?

Leggi su Udine20.it

Da oggi nella città diè attivo ildi. Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio sono state dislocate le prime biciclette, poco meno di un centinaio sulle 380 complessive che completeranno la flotta nel corso delle prossime settimane, su tutto il territorio comunale.Codice ScontoPer la partenza del, è stata pensata una speciale promozione: inserendo all’interno dell’app RideMovi il codice25, le prime due corse da 15 minuti ciascuna saranno in regalo, sia sulle biciclette elettriche che su quelle tradizionali. All’esaurimento del coupon omaggio, si applicheranno le regolari tariffe. Per gli utenti, inoltre, è riservato, per tutto il primo anno, uno sconto del 20% sulle tariffe in abbonamento per usufruire del.“sulera rimasta indietro, ora non più.