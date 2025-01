Ilrestodelcarlino.it - "Mio marito non sapeva neanche di dovere incrociare un altro treno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non c’erano garanzie, nonnodi doverun. E poi il destino ha fatto il suo gioco". Così Paola Rapezzi, vedova del capoPaolo Cinti, racconta la tragedia ferroviaria a margine della commemorazione. "Sono passati 20 lunghissimi anni – ha detto la signora – ma è come se fosse ieri. Il ricordo è vivissimo, il dolore è sempre vivo e siamo qua. Speriamo che davvero l’attenzione continui nel tempo per garantire la sicurezza in ambito ferroviario, ma non solo. Miofaceva questa linea spesso. Era una linea tranquilla, non c’erano incroci di treni solitamente. Purtroppo quel giorno sono mancate cose, il destino si è veramente accanito". "Non c’è stata – continua la vedova del capo– la telefonata di avviso, non c’era la segnalazione dell’incrocio del, non c’erano i catarifrangenti che garantivano il segnale sul binario in occasione di una nebbia così forte e non c’erano più i mortaretti sulla linea per segnalare queste occasioni".