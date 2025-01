Linkiesta.it - Meloni ha cancellato ogni residuo della stagione draghiana (se mai c’è stato)

Del draghismo ormai non resta più nulla. Con i fatti di questi giorni si può dire che il mantello draghiano che per la prima partepremiership di Giorgiaaveva in qualche modo coperto la sua azione (specie sull’atlantismo) èdefinitivamente lacerato e gettato via. I due esempi di questo inizio d’anno sono eclatanti: il blitz americano e le dimissioni di Elisabetta Belloni. Ve lo immaginate Mario Draghi bypassare qualunque regola, anche quella di informare il ministro degli Esteri, saltare sull’aereo didiretto verso la magione di un non ancora presidente degli Stati Uniti per parlare non si sa bene di cosa? O Draghi che tratta (come? quando?) fior di miliardi con un personaggio molto discutibile fuori dalle regole parlamentari e di mercato?La realtà è chesta attuando una modalità che, come ha scritto Flavia Perina sulla Stampa, «scassaordinaria procedura e cautela, trasforma in sarabanda il minuetto diplomatico (.