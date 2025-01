L’ex allenatore del Chelsea torna al calcio con il ruolo di PFA

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 12:21:00 Ecco quanto riportato poco fa:Graham Potter potrebbe essere il favorito per subentrare al West Ham, squadra della Premier League, madie Brighton ha un nuovonel.Potter, 49 anni, è fuori dai giochi da quando ha lasciato il suoallo Stamford Bridge nell’aprile 2023.Secondo quanto riferito, gli è stato chiesto di sostituire Julen Lopetegui agli Hammers, ma martedì mattina ha annunciato unnuovo e diverso.Siamo lieti di annunciare che Graham Potter si è unito al @PFA Business School come co-direttore del corso per il certificato in Psicologia del, Intelligenza Emotiva e Leadership. Scopri di più: https://t.co/RYh0cslRR7 pic.twitter.com/dAtTjQ0gDZ— PFA Business School (@thepfabusiness) 7 gennaio 2025Potter è diventato co-direttore del corso per il certificato in psicologia delgestito dalla Professional Footballers Association.