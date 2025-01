Dilei.it - Kate Middleton, il segreto dei suoi 4 look monocromatici più iconici

Ildiper essere sempre elegante e non commettere scivoloni di stile è ilmonocromatico. La Principessa del Galles adora indossare un colore alla volta, specialmente se acceso e caldo. È questa sua capacità di sfoggiare outfit moderni ma formali ad averla resa un’icona di stile, imitata in tutto il mondo, tanto che ogni suo capo finisce subito sold out., ildeiha ereditato dalla Regina Elisabetta la strategia deidai colori vivaci. Sua Maestà era solita affermare: “Se indossassi il beige, nessuno saprebbe chi sono” e la moglie di William ha seguito alla lettera il suo insegnamento.L’abbigliamento monocromatico si caratterizza per l’utilizzo di una sola tonalità accesa, dal cappello alle scarpe, che permette di sentirsi sicuri di sé e di trasmettere tale sicurezza agli altri.