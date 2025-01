In scena il musical su 'Bernadette', ragazza moderna oltre i confini della fede

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Una Bernadette per tutti, per chi crede alle apparizioni mariane che ebbero luogo nella grotta Massabielle a Lourdes di fronte alla giovane francese, ma anche per chi si avvicina a questo misterocon scetticismo, da posizioni lontane da ogni forma di spiritualità. La storia di una“testarda”, normale, un personaggio molto “moderno”, in cui ciascuno si può identificare. Un, quindi, aperto a ogni tipo di sensibilità. E’ ‘Bernadette de Lourdes’, lo spettacolo che – dopo il grande successo registrato in Francia – arriva per la prima volta in Italia: sarà infatti indal 16 gennaio al 16 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma, per poi proseguire l’8 marzo al teatro PalaPartenope di Napoli, il 15 e il 16 marzo al teatro Team di Bari e il 28, il 29 e il 30 marzo al teatro Alfieri di Torino.