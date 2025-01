Oasport.it - Hockey ghiaccio, serata da dimenticare per le italiane in ICE League con 3 sconfitte

Leggi su Oasport.it

nera per le squadreimpegnate nella ICE2024-2025. Tutte e tre le formazioni di casa nostra erano sule hanno raccolto altrettante.Bolzano, per esempio, chiude con un ko per 2-1 in casa dei Graz99ers. Vantaggio degli austriaci con Hora dopo 4:22, quindi raddoppio di Bailey al minuto 7:00. I Foxes reagiscono con Gazley al 26:37, ma i padroni di casa resistono e conducono in porto il successo.Stesso risultato ed esito anche per Val Pusteria che cade in casa dell’Olimpia Lubiana. Sono proprio gli altoatesini a sbloccare il punteggio con Conci dopo appena 11 secondi, ma gli sloveni ribaltano l’incontro prima con l’1-1 di Atwal dopo 28:19, quindi con la rete del successo di Sabolic al 52:15.Sconfitta disastrosa, invece, per Asiago che viene travolto con un sono 2-9 in casa da parte di Innsbruck.