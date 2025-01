Sport.quotidiano.net - Giovanili. Invicta, quinto posto al Memorial Lavorenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

per le under 18 dell’aldi Cecina. Terze del girone iniziale con Savino del Bene (vincitrice del torneo), Nottolini (sesta classificata) e Donoratico. Una vittoria e due sconfitte al tiebreak con Nottolini e Savino. Semifinale per il: vittoria per due a zero con Volley Livorno e finalina ancora una volta contro Nottolini, ma questa volta con un successo per 2-1. Questa la classifica finale del torneo: Savino del Bene Volley Scandicci, Volley Si Vbc Viterbo, Csi Clai Imola Volley, Volley Academy Toscana,, Nottolini Volley Capannori, Volley Project Livorno, Volley Livorno, San Michele, Volley Cecina, Donoratico Volley. Questa era la terza edizione del torneo organizzato tra Volley Cecina e il Donoratico Volley. Quest’anno, oltre ai premi individuali, la miglior giocatrice del torneo ha ricevuto un premio speciale: la maglia autografata di Gabriela Guimarães, schiacciatrice dell’Imoco Conegliano.