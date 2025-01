Ilgiorno.it - Emergenza droga e stalking. Aggredisce i carabinieri spacciatore ai domiciliari

Ha soltanto 19 anni e già si trova aidopo essere stato tratto in arresto nella notte tra lunedì e martedì daidi Chiavenna in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, che risiede in provincia e risulta nullafacente, si trovava con altre tre persone a bordo della vettura che i militari hanno fermato a Samolaco durante un servizio di prevenzione alla circolazione stradale. Il diciannovenne si è opposto al controllo aggredendo fisicamente gli uomini dell’Arma per cercare di guadagnarsi la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione presso la sua abitazione sono stati trovati e sequestrati ulteriori 100 grammi di hashish oltre a materiale vario per il confezionamento e il relativo spaccioi.