Calciomercato.it - “Dimissioni sul tavolo”: Inzaghi-Inter, così finisce tutto

Leggi su Calciomercato.it

Nonostante il contratto in essere, il tecnico piacentino potrebbe lasciare il club nerazzurro alla fine di questa stagioneLa Supercoppa persa nel derby brucia e non poco. L’però ha voglia di ripartire, anche perché gli obiettivi più importanti sono tutti alla portata della squadra di.“sul”:(LaPresse) – Calciomercato.itVirtualmente primi in Serie A (lo sarebbe vincendo i due recuperi), con un piede e mezzo negli ottavi di Champions, i nerazzurri vogliono rendere fantastica questa stagione replicando il tricolore dello scorso anno e magari ripetendo lo splendido cammino europeo di due anni fa. Intanto peròfa i conti con le critiche per la finale persa contro il Milan e si torna a parlare anche di un addio all’