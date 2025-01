Biccy.it - Clamoroso errore nella seconda stagione di Squid Game, il video

Leggi su Biccy.it

Proprio com’è accaduto nel 2021 per1, anche ladella serie Netflix sta battendo ogni record possibile. Nei suoi primi tre giorni2 (qui la canzone virale) ha raggiunto la mostruosa cifra di 68 milioni di visualizzazioni ed è già la settima serie più vista di sempre su Netflix e ora continuerà la sua scalata. Grandissimo successo, numeri spaventosi, eppure gli spettatori si sono accorti di unin uno degli ultimi episodi, ma non si tratta di una piccola svista. In una scena appare un membro dello staff e secondo alcuni la cosa è così evidente che non può essere sfuggita al regista (continuando la lettura troverete un piccolo spoiler).Ilin2, ildiventa virale.Durante la scena della rivolta, in cui alcuni giocatori usano le armi per far fuori i guardiani con le tute rosse e prendere così il controllo della struttura, si vede un cameraman! Ilin cui appare il cameraman è diventato virale e su TikTok e Twitter ha già centinaia di migliaia di like.