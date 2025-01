Lanotiziagiornale.it - Cecilia Sala è libera, in volo verso l’Italia

, giornalista italiana di 29 anni, è statata dopo circa tre settimane di detenzione in Iran. Attualmente, si trova su undiretto in Italia, come confermato dal governo italiano.era stata arrestata il 19 dicembre 2024 a Teheran, dove si trovava con un regolare visto giornalistico. Durante la detenzione, è stata reclusa nel carcere di Evin, noto per ospitare prigionieri politici e dissidenti, in condizioni particolarmente dure: isolamento, luce accesa 24 ore su 24, privazione degli occhiali da vista e riposo su una coperta stesa sul pavimento.Finito il calvario di: dopo oltre venti giorni in carcere a Teheran, la giornalista èe già inperIl suo arresto è avvenuto pochi giorni dopo la detenzione in Italia di Mohammad Abedini Najafabadi, ingegnere iraniano arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, che lo accusano di fornire tecnologia per droni alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana.