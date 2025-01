Tvplay.it - Calciomercato Milan, non si esclude la beffa: attenzione alla Juve

Dopo la semifinale di Supercoppa italiana, di fatto,sono al centro di una grossa trattativa di.Il, di fatto, ha dimostrato di quanto può essere meraviglioso lo sport più seguito al mondo, ovvero il calcio. I giocatori rossoneri, infatti, sono passati in pochi giorni dal cambio di panchina tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao ad alzare al cielo la Supercoppa italiana., non sila(LaPresse) tvplay.itSergio Conceicao, di fatto, è stato bravissimo a compattare il gruppo in pochissimi giorni. Il, infatti, ha prima rimontato lantus di Thiago Motta e poi l’Inter di Simone Inzaghi.Questo successo della Supercoppa italiana, dunque, ha cambiato tutta l’atmosfera intorno al. Nel frattempo, però, bisogna registrare un importante aggiornamento diche riguarda la stessantus.