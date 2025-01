Ilgiorno.it - Amore crudele tra la naja e la nevicata

NegriNon c’era molto da dire, su quella storia. Anche se lui, con la dolente prolissità dei giovani, avrebbe voluto raccontarla a tutti e più volte. La morosa lo aveva lasciato a settembre. A dicembre era partito per la, centro addestramento reclute di Savona. Alla vigilia di Natale, bontà della guerra fredda, gli avevano dato 36 ore di permesso. Arrivò alla sera, in divisa, magro come un picco. Nella brigata degli amici c’era anche lei, ma non era sola: un altro le stava (assai) vicino. Erano presi in un loro altrove tenero e a un certo punto si baciarono, quasi davanti a lui. Ecco, la storia sarebbe già finita qui, con la sua spiccia, evidente morale a rimorchio. E cioé: mai andare in licenza alla vigilia di Natale se la morosa ti ha appena lasciato per un altro della compagnia e te lo vuole certificare alla prima occasione.