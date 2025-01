Quotidiano.net - Acca Larentia, braccia tese alla commemorazione dell’eccidio del 1978

Il grido con i nomi delle vittime della strage dia Roma. Il "presente!" ripetuto tre volte, col saluto romano. Come ogni anno, 1.300 tra aderenti a CasaPound e altri militanti di estrema destra, hanno commemorato nel ieri i morti dell’agguato del 7 gennaio, dove furono uccisi i due giovani del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e poco dopo, Stefano Recchioni negli scontri con le forze dell’ordine. La polizia ha presidiato l’area anche per evitare contatti con la vicina manifestazione antifascista. E mentre la Digos è al lavoro per identificare "coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo", scoppia la polemica per lacon la sinistra che condanna i saluti romani. Un uomo che passando davanti una delle tre targhe, quella dedicata a Stefano Recchioni è stato identificato per aver urlato: "Viva la Costituzione italiana, viva la Resistenza.