Wi Ha-joon di Squid Game descrive le caratteristiche del partner ideale

Wi Ha-, ovvero Hwang Jun-ho, il poliziotto di, in queste settimane ha rilasciato varie interviste promozionali per la serie ed ha risposto anche a un po’ di domande personali. Molte erano indirizzate sulla sua vita privata, ma l’attore è stato molto vago. Ha però descritto lecaratteriali che deve avere ilsenza però specificarne il sesso, per questo molte fanpage gay-oriented hanno già iniziato a fantasticare.Wi Ha-ha detto di trovare attraente una persona che sia determinata e dedicata alla propria carriera o ai propri obiettivi, mostrando impegno e forza di carattere. Gli piacciono le persone che hanno un lato dolce e innocente, che lo fanno sentire a proprio agio e che riescono a mostrare emozioni autentiche. L’attore ha poi confessato di essere affascinato da chi sa essere carino anche nei momenti di goffaggine o imbarazzo, trovandolo un tratto adorabile.