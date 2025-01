Anteprima24.it - UniFortunato, al via un nuovo ciclo di tirocini per gli studenti presso l’ordine degli Avvocati

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina,la sede del Consiglio deldi Benevento a Palazzo di Giustizia, sono stati accolti tredell’Università Giustino Fortunato di Benevento che sosterranno uno semestrale di orientamento e formazionela segreteria dele dell’Organismo di mediazione dello stesso Ordine.Gliuniversitari, accompagnati dal Prof. Paolo Palumbo, Delegato del Rettore per le attività di orientamento e placement, sono stati accolti dalla Presidente del Consiglio del, Avv. Stefania Pavone. Presenti all’incontro la Dott.ssa Luciana Festa e la Dott.ssa Valentina Orlacchio, tutor delle tirocinanti.Grande soddisfazione è stata espressa dalle parti per questa importante collaborazione che favorisce l’apprendimento “in azione” delle conoscenze acquisite daglinegli anni di formazione universitaria, in un settore chiave per la professione legale, cioè quello delle attività del Consiglio deldi Benevento e del collegato organismo di mediazione.