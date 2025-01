Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Cingolani è tricolore. E’ nuovo campione italiano allievi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’aveva detto appena si era laureatoeuropeo a novembre in Slovacchia. "Tra i prossimi appuntamenti importanti ci sono i campionati italiani". Detto e fatto.si prende anche la magliainiziando l’anno come l’aveva finito: vincendo. E’ ildi ciclocross della categoria. Il ragazzo classe 2009 del Teamha messo tutti dietro domenica in Toscana, a Follonica - con addosso la maglia dicontinentale - nella competizionesecondo anno per una doppietta splendida dei gemelli. Al secondo posto si piazza infatti il fratello Filippo. Festa completa per la famiglia, ma per tutto il pedale marchigiano per l’ennesima perla del forte ragazzo di Pianello di Ostra. Che chiude alla grande un’altra stagione di ciclocross che ha visto il Teamcome sempre grande protagonista.