Formiche.net - Tencent, Catl e Cosco. Ecco le aziende cinesi finite nella black list del Pentagono

Nuova stretta delnei confronti della Difesa cinese. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato ieri di aver aggiunto diversi giganti tecnologici, traHoldings, azienda leader nei settori dei giochi e dei social media, e, che produce oltre un terzo delle batterie per auto elettriche vendute in tutto il mondo (comprese quelle destinate a equipaggiare veicoli Mercedes-Benz, Bmw, Volkswagen, Toyota, Honda e Hyundai) a unaa disospettate di collaborare con le forze armate. La misura è giustificata ufficialmente dalle necessità di impedire che la Cina sfrutti l’intelligenza artificiale avanzata, l’informatica quantistica, la biotecnologia e i circuiti integrati per scopi militari.Perè un “palese errore”: “Non siamo una compagnia militare né un fornitore.