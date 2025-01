Ilrestodelcarlino.it - "Servono incontri con i residenti. Mezzi green? Allora il tram è inutile"

"Il Comune ha annunciato la filoviarizzazione ed elettrificazione di alcune linee del trasporto pubblico cittadino, ma ha dimenticato di comunicarlo preventivamente aidelle zone interessate", si lamenta Fabio Brinati, consigliere di Fratelli d’Italia, in riferimento alle centinaia di lettere di esproprio parziale o di asservimento per i ganci della elettrificazione arrivate ai cittadini. A fronte delle tante segnalazioni, "come FdI – continua Brinati – chiediamo all’amministrazione di essere maggiormente tempestiva e trasparente verso i propri cittadini e presenteremo un apposito ordine del giorno in Consiglio Comunale per sollecitare l’organizzazione dicon icoinvolti, al fine di chiarire i loro dubbi e avviare un confronto per definire soluzioni tecniche che siano meno impattanti possibile".