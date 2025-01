Sport.quotidiano.net - Serie D Caso espulsione, reclamo Cittadella

Lasi è affidata all’avvocato Mattia Grassani per redigere ilper i clamorosi fatti della gara persa a Piacenza, con l’di Boccaccini al 45’ per un più che probabile scambio di persona (foto). Dopo l’annuncio da parte del direttore dell’area tecnica Alberto Biagini, ieri la società di via Delle Suore ha dato corso alla sua volontà e oggi verrà completato l’iter procedurale del. La certezza è arrivata visionando assieme al legale bolognese i filmati della gara, che il Piacenza invece ha ’oscurato’ su Youtube, dove la gara è andata in diretta. E quello che accade al minuto 45’ è chiaro: il piacentino D’Agostino interviene con una brutta entrata a centrocampo su Mora, che resta a terra, i giocatori dellachiedono all’arbitro (Vazzano di Catania) il rosso diretto, ne nasce un capannello di giocatori delle due squadre in cui arriva anche il portiere biancazzurro Piga, che vola a terra dopo una spinta di Recino.