Metropolitanmagazine.it - Post Malone lascia una mancia da 20mila dollari a una barista di Houston

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha regalato un Natale indimenticabile e speciale ad una donna di, che ha ricevuto dalle mani del cantautore di F-1 Trillion una cospicua. Renee Brown, è ladel locale della città texana nel quale l’artista di Syracuse e Shaboozey si sono recati alla vigilia di Natale, e poche ore prima della loro esibizione all’NRG Stadium durante l’Half Time del match natalizio NFL insieme all’headliner e “padrona di casa”, Beyoncè trasmesso su Netflix la sera del 25 dicembre. Secondo il racconto della donna sulle pagine del magazine Music Mayhem, era stata informata da una collega dell’ingresso nel locale della voce di What Don’t Belong To Me, ma lacredeva fosse uno scherzo, fino a quando mezz’ora dopo era lì davanti a lei in carne ed ossa. “Ho detto a tutti i miei clienti abituali di non essere strani e di non disturbarlo, perché è una bettola di quartiere e sono sicura che ha scelto uno del genere per provare un senso di normalità”, ha detto.