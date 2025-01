Ilgiorno.it - Milano, ore di angoscia per la scomparsa di una 12enne. Uscita per andare a scuola, non è mai arrivata

, 7 gennaio 2025 – Sono ore di apprensione per i genitori di Giulia Melchiorre, di appena 12 anni, che oggi 7 gennaio 2025 èdi casa per, dopo le vacanze natalizie, ma ènel nulla. La ragazzina, infatti, non ha mai raggiunto lamedia di via Mauri 10, dove frequenta la terza A, e a casa ha lasciato un messaggio preoccupante per la sua famiglia. Giulia vive con i genitori in zona Sempione. Èvestita di nero, tuta Nike tech, cappotto North Star, scarpe ginnastica Nike TN, con uno zaino nero marca North Face, ha i capelli castani ed è alta 1,70 metri. I genitori, preoccupatissimi, hanno diramato un appello affinché chiunque la veda possa segnalarlo ai carabinieri (02/62766435 Carabinieri porta Magenta) o in generale alle forze dell’ordine.