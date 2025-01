Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sentito un babbeo, ho scoperto solo ora cosa sia il tradimento”: lo sfogo di Roberto Calissano

“Dopo la morte di Paolo hosignifichi”. È una confessione a cuore aperto quella di, fratello di Paolo, l’attore consacrato dalla soap Vivere, morto suicida nel suo appartamento romano tre anni fa esatti. Il 2025 si apre con un appuntamento importante per la famiglia: il 30 gennaio si terrà infatti l’udienza preliminare di fronte al gip e in quell’occasionesi costituirà parte civile contro l’avvocato Matteo Minna, amministratore di sostegno dell’attore, “responsabile, secondo le indagini, di peculato, circonvenzione di incapace e falso per aver sottratto patrimoni ai suoi amministrati”, come scrive il Corriere della Sera.svela di averdopo la conclusione dell’inchiesta, grazie alla penalista Santina Ierardi, i dettagli di ciò che accadeva al fratello.