Ilgiorno.it - Lodi, non solo lotteria. Nel 2019 la vincita a premi più alta di tutti i tempi: 209 milioni

Leggi su Ilgiorno.it

– Cinquesono una gran bella cifra e laItalia porta certamente grande visibilità, ma nelgiano, paradossalmente, potrebbe anche apparire poca cosa. Già, perché qui, proprio nel Comune capoluogo, poco più di cinque anni fa è stata registrata quella che aiera la piùnelle lotterie di tutto il mondo: 209di euro (209.160.441 € per la precisione). Era il 13 agosto dele con la combinazione 7-32-41-59-75-76 un fortunato giocatore si portò a casa il jackpot del SuperEnalotto che, in palio da oltre un anno (il precedente ‘6’ era stato centrato il 23 giugno del 2018), era lievitano fino a quella cifra astronomica. Cifra che appunto era la piùin tutto il mondo per un gioco a, e probabilmente lo è ancora (in Italia sicuramente).