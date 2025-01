Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-4 1-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: prime fasi del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. ACE del tennista di Sydney.40-15 Altra gran prima dell’oceanico.30-15 Prima esterna a segno per l’o.15-15 Ottima smorzata di dritto da parte dell’azzurro.15-0 ACE anche per.1-1 GameACE consecutivo da sinistra per l’italiano.40-30 Dritto inside out sulla riga del numero uno del mondo.30-30 ACE di seconda dell’altoatesino.15-30 Prima vincente dell’azzurro.0-30 Rovescio lungolinea in contropiede vincente dell’o.0-15 Jannik colpisce male il rovescio in uscita dal servizio.1-0 Game. Altra gran prima dell’o.AD-40 Servizio vincente del tennista di Sydney.40-40 Di un soffio lungo il dritto in uscita dal servizio dell’oceanico. Parità.40-30 Prima esterna vincente del padrone di casa.