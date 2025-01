Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Santolino vicino al successo tra le moto, Moraes prende la vetta delle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30– Al km 118 è al comandoche passa a condurre con 32 secondi di vantaggio su Quintero e 1:57 su Ferreira. Quarta posizione per Chicherit a 2:20, quinta per Ekstroem con lo stesso tempo. Primi passaggi al km 160: Ekstroem è incon 1:16 su Serradori e 1:23 su Al-Attiyah.10.28 CAMION – Al km 36 comanda Mitchel van den Brink con 11 secondi su Macik e 12 su Loprais. Qurto Zala a 58.10.00– Lo spagnolosu Shercoal suo primodiin questa. L’iberico, in sella alla Sherco, ha realizzato il miglior tempo all’arrivo di 3:44:34 a precedere l’americano Ricky Brabec (Honda) in 3:48:35 e l’altro statunitense Shaine Howes (Honda) in 3:48.44. Attendiamo che concluda Bradley Cox, mentre Sanders è risalito in classifica con i bonus in termini di tempo (10° in 3:59.