Ilrestodelcarlino.it - Le calze del Lions Rubicone ai ragazzi dell’istituto Merlara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IlClubha portato un po’ di magia e allegria aidi Savignano sul, consegnando loro la tradizionale calza della Befana. L’iniziativa, alla sua prima edizione, è stata accolta con grande entusiasmo daidel centro e da tutti i presenti. L’Istituto, punto di riferimento per l’assistenza e l’inclusione, che ospita 12 bambini e, gestito da tre suore delle Maestre Pie Dell’Addolorata, coordinate da Andrea Bacchini e cinque educatori, continua a svolgere un lavoro straordinario per offrire un ambiente stimolante, accogliente e ricco di opportunità ai propri ospiti. Il, l’antico istituto fondato nel 1851 per volontà testamentaria della benefattrice Angelica, offre anche un servizio di doposcuola pomeridiano e in estate nell’ampio parco ogni mercoledì ifanno la pizzata a centinaia di persone.