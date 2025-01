Ilgiorno.it - La nuova vita del vecchio asilo Ponti: ospiterà il Centro per l’impiego

È cominciata la terzadela Vimercate. Da qualche giorno le ruspe sono al lavoro nello storico edificio a un passo da piazza Unità d’Italia, che a fine restylingilper, oggi in via Cavour. Lo stabile cambia di nuovo pelle, dall’educazione dell’infanzia a inizio Novecento, negli anni del boom economico era passato a ospitare servizi per immigrati, prima dal Sud Italia e poi dall’estero, assistendo a partire dagli anni Novanta chi è arrivato in Brianza dopo lunghi viaggi. Nel 2023, la Giunta aveva approvato il progetto definitivo e ora il cantiere è aperto. Nel 2021, l’amministrazione, proprietaria dell’immobile, aveva concesso in comodato d’uso gratuito per 30 anni l’edificio ad Afol e adesso è la stessa agenzia provinciale per il lavoro a occuparsi del restyling grazie ai fondi regionali dedicati al potenziamento degli sportelli sul territorio, al personale, all’ampliamento delle prestazioni e alla ricerca di nuovi spazi.