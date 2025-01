Ilgiorno.it - La morte di Ramy nel video inedito dalla dashcam dei carabinieri. Le frasi choc: “Chiudilo, vaff… non è caduto”

Milano, 7 gennaio 2025 – Ecco ildegli ultimi istanti dell'inseguimento finito con ladel diciannovenne egizianoElgaml. Il filmato è stato ripreso da una telecamera comunale all'angolo tra via Ripamonti e via Solaroli,parte opposta rispetto al punto d'impatto del TMax sul marciapiedi all'incrocio con via Quaranta. Cos’è successo nel quartiere di Milano dove è esplosa la guerriglia urbana: dalle indagini sull’incidente in cui è morto il ragazzo ai disordini provocati da amici e maranza. Isu TikTok I frame, acquisiti agli atti dell'inchiesta per omicidio stradale coordinata dal pm Marco Cirigiliano, mostrano i secondi finali della corsa iniziata venti minuti prima all'angolo tra viale Monte Grappa e via Rosales, a due passi da corso Como, la notte del 24 novembre 2024.