La Juve balla sulle punte, ma serve un investimento. In difesa spunta Araujo

Roma, 7 gennaio 2025 – Un mercato difficile, per ora, quello della. A Thiago Motta servono un difensore e un attaccante, ma tutte le piste sono costose e a gennaio più di tanto, a bilancio, non si può fare. Senza cessioni o plusvalenze lasta cercando di agire di strategia, di risparmio, cercando di spendere il meno possibile con operazioni in prestito con diritto di riscatto. Non è sempre possibile, perché per Zirkzee ora non ci sono aperture, e nemmeno per Hancko. Insomma, Giuntoli dovrà trovare un tesoretto da qualche parte per fare un, altrimenti si rischia di fare tardi senza riuscire a prendere i primi obiettivi della lista. Zirkzee e Kolo Muani Thiago Motta vorrebbe Joshua Zirkzee. Accostamento facile dopo la grande stagione a Bologna, ma reale, perché al tecnicoun attaccante che rifinisca, che apra spazio e non funga solo da bomber.