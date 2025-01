Ilfoglio.it - John Elkann entra nel cda di Meta

to nel consiglio di amministrazione di, colosso della Silicon Valley che controlla Facebook, Whatsapp e Instagram. Lo ha comunicato Mark Zuckerberg in un post su Facebook, celebrando il ceo di Exor e presidente di Stellantis: “Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro consiglio”. Qualità, continua Zuckerberg, che contribuiranno alla buona riuscita delle varie novità dinel campo dell'intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e del futuro dei social media: “Il nostro consiglio ci aiuterà a realizzare la nostra visione". Soddisfazione dal numero uno di Stellantis, che si è detto “onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo”, oltre che “felice di apportare al board la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cuicontinua a plasmare e estendere i confini dell'innovazione e della tecnologia”.