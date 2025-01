Lanazione.it - Il settore giovanile della Sba torna sul parquet nei campionati regionali

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 gennaio 2025 – IlScuola Basket Arezzosuldopo la pausa natalizia. La prima parte di stagione ha regalato soddisfazioni alla società cestistica aretina che, dall’Under13 all’Under19, è ai vertici di numerosie che sarà ora chiamata a confermarsi per restare fino all’ultimo in corsa per i titoli toscani nelle diverse categorie. Un percorso particolarmente entusiasmante sta vedendo per protagonista l’Under15 New Silver Car allenata da Umberto Vezzosi con l’assistenza di Michele Bellavia che, impegnata nel massimo palcoscenicod’Eccellenza, ha centrato undici vittorie su dodici partite disputate e che occupa il secondo posto in classifica alle spallesola Us Livorno. Questa squadra, forte del miglior attacco del girone con 1.