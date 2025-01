Ilrestodelcarlino.it - Il grande show in cielo. La ’vecia’ paracadutista regala emozioni e doni. Spettacolo all’Aeroclub

L’arrivo daldella ‘vecia’ ha strappato applausi e un successo di presenze. Anche quest’anno ecco la ‘Befana scende con il paracadute’, appuntamento immancabile per bambini e famiglie. Si pensi che è giunta alla 36° edizione ed è organizzata come sempre dall’associazione Paracadutisti nel piazzale dell’Aeroclub ‘Roberto Fabbri’. Fin da subito molte le persone hanno raggiunto l’area di volo. Il momento più atteso è stato sicuramente quando la ‘Befana con il paracadute’ si è lanciata dall’areo da circa tremila metri. Insi è esibita con alcuni veleggiamenti divertenti con un paracadute colorato fino ad atterrare delicatamente nel piazzale ferrarese. Tanti gli applausi ecuriosità per unounico nel suo genere e che ha richiamato ancora una volta molte persone, anche da fuori città, per assistere a questo momento di festa.