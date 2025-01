Biccy.it - Il Dottore di Affari Tuoi mostra il volto e svela i segreti del suo ruolo

Siamo abituati a sentirlo nominare e a leggere le sue offerte, ma in pochi hanno visto ildeldi. Ieri pomeriggio in via del tutto eccezionale ilsi è presentato accanto a Stefano De Martino in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona: “Da quanti anni Caterina. Siamo impegnati con le prove oggi. Se qualche volta mi metto la mano sul cuore prima di fare offerte? Adesso è meglio che torno a provare”.Dietro al deus ex machinac’è Pasquale Romano, famoso autore tv, che da anni ormai accompagna i pacchisti nel loro percorso nel programma di Rai Uno. Romano è stato autore di numerose trasmissioni di successo sia su Mediaset che in Rai, da Stranamore, Bisturi Nessuno è Perfetto, a I Raccomandati, The Voice e il Festival di Sanremo (l’edizione del 2020).