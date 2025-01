Ilrestodelcarlino.it - Ex cinema, palla a Comune e privato

Il tribunale amministrativo regionale dopo ben 13 anni accoglie il ricorso della societàtografica srl annullando per vizio di forma il decreto con il quale il direttore generale per i beni culturali delle Marche aveva posto il vincolo di tutela sull’exExcelsior di proprietà della stessa societàtografica. La notizia non è di quelle che cambiano la vita. Vincolo o non vincolo l’exè lì da anni in attesa di un tutor che lo sorreggesse decrepito, pericolante e pericoloso, a fare cattiva mostra di sé ed indirettamente del paese che ne supporta e sopporta la presenza da molti, troppi anni. Tra l’altro il vincolo ora annullato si limitava a garantire solo il recupero della facciata dell’Excelsior, lo meritasse o meno. Dunque nessuno sconvolgimento in vista. Unico problema, riteniamo comunque non di scarsa rilevanza, è che l’accordo per il recupero del manufatto raggiunto tra il, la societàtografica e la sopraintendenza è comprensivo del vincolo divenuto "virtuale", un vincolo fortissimamente chiesto e sollecitato dal sindaco pro tempore, Andrea Agostini, il quale mirava anche ad acquisire l’Excelsior tra i beni pubblici.